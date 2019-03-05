Жителя Керчи достали из каменоломен через четыре дня после падения

Четыре дня без света, воды и пищи провел в Старокарантинских каменоломнях Керчи 47-летний мужчина, который случайно провалился под землю на тропинке в районе улицы Юзобинского. Об этом сообщила пресс-служба МЧС Республики Крым.

Чудесное спасение стало возможным после звонка местной жительницы, которая услышала из-под земли крики о помощи. Спасатели и привлеченные к поискам спелеологи Керченского отряда обнаружили мужчину в одном из туннелей каменоломни. И менее чем через час он был эвакуирован из подземного плена.

Как рассказал пострадавший, 1 марта он неожиданно провалился под землю и оказался пленником Старокарантинских каменоломен. В шахту почти не проникает свет, а мобильники не ловят волны, поэтому все попытки выбраться наружу самостоятельно оказались тщетными.

- Благодаря оперативной и слаженной работе экстренных служб и общественных организаций поисково-спасательная операция проведена в кротчайшие сроки. К счастью, жизни и здоровью пострадавшего ничего не угрожает, - сказал начальник Главного управления МЧС России по Республике Крым Александр Еремеев.

В Старокарантинских каменоломнях в довоенные годы производилась добыча камня-известняка. Подземелье состоит из трех уровней, а общая протяженность тоннелей около 40 километров.