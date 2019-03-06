В Ярославле проверят, почему ребенка без глаза лишили инвалидности

Следствие в Ярославле начало проверку в связи с лишением онкобольного ребенка инвалидности.

Как сообщает RT, у юной жительницы Ярославля в 2012 году была обнаружена молекулярная ретинобластома глаза, причем уже на третьей стадии. Поэтому глаз пришлось удалить - операция была сделана в израильской клинике.

Однако когда родители пришли с дочерью на медико-социальную экспертную комиссию в Ярославле, ребенку инвалидность не продлили в связи с ремиссией. Как объяснили специалисты, глаз - парный орган, и его отсутствие не является поводом для оформления инвалидности.

Между тем статус инвалида помогал 11-летней девочке быстрее попадать на прием к профильному специалисту, а сейчас семье приходится ждать очереди два-три месяца.

В следственном управлении СК РФ по региону подтвердили, что по факту принятия медико-социальной экспертизой решения о снятии с ребенка инвалидности проводится проверка.