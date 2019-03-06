В Тульской области школьный автобус попал в ДТП

Под Тулой автобус из Карамышевской средней школы попал в ДТП. Три человека, в том числе, школьник получили травмы, сообщил "РГ" подробности официальный представитель регионального главка МВД Андрей Ярцев.

Сообщение об аварии поступило на телефон "112" в 07.38, уточнили в пресс-службе ГУ ГО и ЧС по региону. На 2-м километре автодороги Лопотково-Пирогово столкнулись Hyundai Solaris и школьный автобус - "Газель". К месту ДТП сразу же были направлены сотрудники ГИБДД, МЧС и "скорая".

Школьный автобус, принадлежащий Карамышевской средней школе, ехал за учениками в село Лазарево. В момент аварии в салоне помимо водлителя находился один одиннадцатиклассник.

За рулем иномарки была 37-летняя женщина. Предварительно, она не сравилась с управлением, машину на дороге закрутило и произошло лобовое столкновение с микроавтобусом. В результате оба водителя госпитализированы с травмами. У школьника разбит нос, госпитализация ему не понадобилась.

Кстати



Начальник УМВД по Тульской области Сергей Галкин накануне посетил Каменскую школу, дети из которой попали в аварию 2 марта. Сергей Галкин поблагодарил взрослых, сопровождавших школьников, за грамотные действия, благодларя которым удалось избежать тяжелых последствий в столь серьезном ДТП. От имени губернатора он вручил физруку школы и представителю районной администрации благодарственные письма.