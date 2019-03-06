Пассажиры задержанного на Чукотке рейса продолжили путешествие

Пассажиры рейса Пекин - Лос-Анджелес авиакомпании Air China, совершившего вынужденную посадку в Анадыре, вылетели в США 6 марта в 2:59 по чукотскому времени.

Как сообщили в пресс-службе правительства Чукотского автономного округа, резервный самолет прилетел накануне в 19:52.

Напомним, воздушное судно из Китая было вынуждено экстренно приземлиться в Анадыре из-за подозрений на пожар в багажном отсеке. По надувным трапам из самолета эвакуировали 188 пассажиров. Их разместили в зоне международных перелетов и VIP-зале аэропорта. Обеспечили горячей едой и напитками. Позже выяснилось, что пожара на борту не было.