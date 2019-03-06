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06.03.2019 04:45
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Пассажиры задержанного на Чукотке рейса продолжили путешествие

Текст: Дина Непомнящая

Пассажиры рейса Пекин - Лос-Анджелес авиакомпании Air China, совершившего вынужденную посадку в Анадыре, вылетели в США 6 марта в 2:59 по чукотскому времени.

Самолет вернулся в аэропорт Хабаровска из-за спущенного шасси

Как сообщили в пресс-службе правительства Чукотского автономного округа, резервный самолет прилетел накануне в 19:52.

Напомним, воздушное судно из Китая было вынуждено экстренно приземлиться в Анадыре из-за подозрений на пожар в багажном отсеке. По надувным трапам из самолета эвакуировали 188 пассажиров. Их разместили в зоне международных перелетов и VIP-зале аэропорта. Обеспечили горячей едой и напитками. Позже выяснилось, что пожара на борту не было.

Происшествия ЧП Экономика Транспорт Авиатранспорт Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Чукотский АО Анадырь
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