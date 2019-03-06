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06.03.2019 04:54
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Бурятии ликвидировали десять подпольных игорных заведений

Текст: Юлия Гарднер

В Улан-Удэ сотрудники полиции, следственного комитета и Росгвардии пресекли деятельность десяти подпольных игорных заведений.

Фото: УМВД по Костромской области
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"Изъято более 250 единиц игорного оборудования, сотовые телефоны, кассовые аппараты, жесткие диски, карты памяти, а также документация, изобличающая организаторов и участников незаконной деятельности", - сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

Правоохранители задержали пятерых предполагаемых создателей сети. Возбуждено восемь уголовных дел. Разыскиваются возможные пособники преступления.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Бурятия Улан-Удэ
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