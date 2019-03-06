В Бурятии ликвидировали десять подпольных игорных заведений

В Улан-Удэ сотрудники полиции, следственного комитета и Росгвардии пресекли деятельность десяти подпольных игорных заведений.

"Изъято более 250 единиц игорного оборудования, сотовые телефоны, кассовые аппараты, жесткие диски, карты памяти, а также документация, изобличающая организаторов и участников незаконной деятельности", - сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

Правоохранители задержали пятерых предполагаемых создателей сети. Возбуждено восемь уголовных дел. Разыскиваются возможные пособники преступления.