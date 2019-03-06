Загоревшийся трансформатор оставил без света жителей города в Приморье

Возгорание трансформатора на трансформаторной подстанции в городе Фокино в Приморском крае оставило жителей без света, сообщается на региональном сайте ГУ МЧС.

ЧП произошло ночью в 3:15 по местному времени. В результате происшествия без электричества остались 230 домов и 12 социально значимых объектов. Или около 25,5 тысячи потребителей из 31,5 тысячи жителей Фокино.

В тушении участвовал дежурный караул Специализированной пожарной части 25 и пожарная команда воинской части.

Возгорание ликвидировали в 3:35, после чего ремонтные бригады приступили к восстановлению электроснабжения. В 4:35 аварию устранили полностью.

К работам привлекались 13 человек и три единицы техники.