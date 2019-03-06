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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Дагестане госпитализированы 14 воспитанников детского сада

Текст: Николай Грищенко

В больницу Магарамкентского района Дагестана каретами "скорой помощи" доставлены 14 воспитанников детского сада из села Советское. Пострадали дети в возрасте от двух до четырех лет.

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Как сообщает Минздрав республики, пострадавшим поставлен предварительный диагноз "пищевая токсикоинфекция". Их состояние врачи оценивают, как средней степени тяжести. Госпитализированным детям оказывается соответствующая медицинская помощь.

Министерство здравоохранения РД планирует направить в Магарамкенсткий район специалистов Республиканского центра инфекционных болезней для оказания местным врачам консультативно-диагностической помощи в лечении детей.

Эпидемиологическим расследованием группового заболевания занимается Роспотребнадзор.

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