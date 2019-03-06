В Дагестане госпитализированы 14 воспитанников детского сада

В больницу Магарамкентского района Дагестана каретами "скорой помощи" доставлены 14 воспитанников детского сада из села Советское. Пострадали дети в возрасте от двух до четырех лет.

Как сообщает Минздрав республики, пострадавшим поставлен предварительный диагноз "пищевая токсикоинфекция". Их состояние врачи оценивают, как средней степени тяжести. Госпитализированным детям оказывается соответствующая медицинская помощь.

Министерство здравоохранения РД планирует направить в Магарамкенсткий район специалистов Республиканского центра инфекционных болезней для оказания местным врачам консультативно-диагностической помощи в лечении детей.

Эпидемиологическим расследованием группового заболевания занимается Роспотребнадзор.