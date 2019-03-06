В Анапе полицейские устроили стрельбу в погоне за нарушителем

В Анапе полицейские устроили стрельбу во время погони за пьяным водителем, лишенным прав. Об этом в среду рассказали в ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

- Сотрудники ДПС для проверки документов попытались остановить иномарку, но водитель только увеличил скорость. Госавтоинспекторы начали преследование, - рассказали в ведомстве. - злоумышленник часто выезжал на полосу встречного движения. В итоге инспектор сделал два предупредительных выстрела в воздух и несколько прицельных по колесам нарушителя. Беглеца удалось задержать. По внешним признакам он управлял автомобилем в состоянии опьянения, но от прохождения медицинского освидетельствования мужчина отказался.

Как выяснилось, скрыться от полиции пытался 34-летний местный житель, которого суд уже лишил права управления транспортными средствами за аналогичное правонарушение.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о нарушении правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию. Пока же на жителя Анапы составлено два административных протокола, он помещен в изолятор временного содержания.