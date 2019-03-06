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06.03.2019 10:36
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Анапе полицейские устроили стрельбу в погоне за нарушителем

Текст: Ольга Максимова (Краснодарский край)

В Анапе полицейские устроили стрельбу во время погони за пьяным водителем, лишенным прав. Об этом в среду рассказали в ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

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- Сотрудники ДПС для проверки документов попытались остановить иномарку, но водитель только увеличил скорость. Госавтоинспекторы начали преследование, - рассказали в ведомстве. - злоумышленник часто выезжал на полосу встречного движения. В итоге инспектор сделал два предупредительных выстрела в воздух и несколько прицельных по колесам нарушителя. Беглеца удалось задержать. По внешним признакам он управлял автомобилем в состоянии опьянения, но от прохождения медицинского освидетельствования мужчина отказался.

Как выяснилось, скрыться от полиции пытался 34-летний местный житель, которого суд уже лишил права управления транспортными средствами за аналогичное правонарушение.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о нарушении правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию. Пока же на жителя Анапы составлено два административных протокола, он помещен в изолятор временного содержания.

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