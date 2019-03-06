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06.03.2019 10:41
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

На уральское предприятие-банкрот устроили работать 25 сторожей

Текст: Мария Гафурова

В Свердловской области на обанкротившееся предприятие трудоустроили двадцать пять сторожей. Три миллиона рублей от продажи имущества были потрачены на выплату зарплат "мертвым душам".

Фото: istock
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Внимание прокуратуры Чкаловского района Екатеринбурга привлекла деятельность конкурсного управляющего одного из финансово несостоятельных предприятий. Как сообщает пресс-служба ведомства, с 2013 года ООО находится на стадии банкротства и на данный момент не работает, проходят торги по продаже имущества. Однако это не помешало конкурсному управляющему "нанять" 25 сторожей для охраны недвижимого имущества компании в городе Новая Ляля.

В результате, согласно отчету, перед мнимыми работниками образовалась задолженность. Сведения об этом конкурсный управляющий указал при составлении реестра текущих кредиторов по заработной плате. Необоснованно увеличив задолженность ООО, он тем самым обманул реальных сотрудников, которые входили как в текущую, так и в реестровую задолженность.

В результате три миллиона, полученные с продажи имущества, были направлены на выплату зарплаты людям, которые фактически не работали в компании.

По результатам проверки прокуратуры полиция возбудила уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. На данный момент оно бесфигуратное. Кроме того, конкурсный управляющий ООО привлечен к административной ответственности. За нарушение календарной очередности по выплатам долгов он должен будет выплатить штраф в размере 40 тысяч рублей.

Экономика Финансы Долги и кредиты Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область
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