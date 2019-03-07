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07.03.2019 15:53
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Владимирского учителя заподозрили в избиении первоклашек

Текст: Анна Скудаева (Владимир)

Следователи во Владимирской области начали проверку после жалоб родителей на избиение детей в школе. В применении недозволенных методов воспитания подозревают учителя.

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Региональное следственное управление СКР по Владимирской области инициировало проверку после сообщений СМИ о ЧП в МБОУ города Юрьев-Польского "Школа №1".

- Как следует из опубликованного материала, основанного на заявлениях нескольких родителей первоклассников, во время образовательного процесса педагогом якобы применялись недозволенные методы воспитания и обращения с детьми, - сообщили в СК.

В ведомстве уточнили, что родители жаловались на неадекватное грубое поведение учителя в отношении первоклассников, которое вызвало у детей психологическое расстройство. В СКР по этим жалобам назначена доследственная проверка.

- И.о. руководителя следственного управления дал указание немедленно проверить изложенные факты, детально оценить ситуацию и принять меры к обеспечению безопасного пребывания школьников в образовательном учреждении. Исполнение поручения и.о. руководителя следственного управления взято под личный контроль, - пояснили в СК.

Ранее несколько инцидентов, связанных с неадекватным поведением учителей, было зафиксировано в Костромской области. В одной из школ учителя заподозрили в воспитании детей кулаками, еще одного педагога уволили за подявление в общественных местах в состоянии наркотического опьянения.

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