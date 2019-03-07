В Хабаровском крае едва не сгорел целый поселок

Лесной пожар едва не спалил дотла поселок Кукан в Хабаровском крае.

Возгорание произошло вчера днем в ста метрах от населенного пункта. Огонь мог быстро перекинуться на жилые дома из-за дующего в сторону поселка ветра.

Тушить пожар на вездеходе выехали 11 парашютистов-десантников Куканского авиаотделения.

"Прибыв на место, лесные огнеборцы приступили к ликвидации огня, организовав встречный пал от опорных полос. С флангов пламя заливали водой при помощи ранцевых лесных огнетушителей и сбивали его с помощью воздуходувок", - сообщает пресс-служба Управления лесами правительства края.

Благодаря быстрому вмешательству брандмейстеров через два с половиной часа стало понятно, что стихия поселку уже не угрожает. К шести часам вечера пожар был полностью потушен.