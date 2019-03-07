На Алтае два человека погибли при взрыве газового баллона

Следственный комитет начал проверку по факту взрыва газового баллона в жилом доме в поселке Малиновский Завьяловского района Алтайского края. ЧП произошло сегодня утром, 7 марта.

В результате мощного взрыва погиб 81-летний хозяин дома и его 49-летняя дочь. Супруга владельца дома и его 18-летняя внучка госпитализированы с признаками отравления угарным газом.

- По версии следствия, утечка газа и его возгорание произошли во время замены газового баллона, который совершал хозяин дома. В результате взрыва погиб он сам и его дочь, - сообщила старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР Людмила Рязанцева.

Взрывной волной в двухэтажном доме оказались выбиты окна, повреждены несущие конструкции. В настоящее время следователи ведут осмотр места происшествия. В ходе проверки специалистами предстоит установить все обстоятельства произошедшей трагедии.

- Кроме того, будет дана юридическая оценка газовой службе, в чью компетенцию входит наполнение, транспортировка и ремонт газового оборудования. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - дополняет Людмила Рязанцева.