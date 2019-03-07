В Дагестане возбудили дело после отравления в детском саду

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по факту отравления детей в детском саду села Советское.

"22 ребенка детского сада после приема пищи почувствовали недомогание. Всем им предварительно было диагностировано "пищевая токсикоинфекция"", - отметили в региональном управлении СК РФ.

Сообщается, что при осмотре детского сада, правоохранители изъяли в пищеблоке посуду и продукты. Также прошла выемка документов, регламентирующих организацию детского питания, и назначены судебные экспертизы.

Ранее стало известно, что в селе закрыли детский сад, в котором отравились 22 ребенка и двое взрослых. Все они госпитализированы.