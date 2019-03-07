Бывшего новгородского чиновника будут судить за взятку в 17 млн

В Новгороде в суд передано уголовное дело в отношении бывшего заместителя главы администрации региона, которого подозревают в даче взятки.

Как сообщает областной Следственный комитет, инкриминируемое экс-чиновнику деяние имело место в 2012 году. В ведомстве полагают, что тогда обвиняемый передал бывшему сенатору от Новгородской области 17 миллионов рублей.

За эти деньги бывший чиновник рассчитывал получить полномочия в сфере дорожного строительства региона.

Но этим планам не суждено было сбыться: чиновник попал в поле зрения правоохранительных органов, лишился своей должности, а в 2016 году был приговорен к 8 годам 10 месяцам лишения свободы.

Нынешнее уголовное дело - второе на его счету.