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07.03.2019 12:36
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

ВС разрешил привлечь к ответственности экс-судью из Краснодара

Текст: Юрий Гень (Краснодарский край)

Верховный суд России разрешил правоохранительным органам привлечь к ответственности экс-судью Краснодарского военного гарнизонного суда Арсена Крикорова, который стал участником скандального ДТП, сообщает ТАСС.

Фото: Антон Новодережкин/ ТАСС
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Решением Верховного суда было удовлетворено представление генпрокурора России Юрия Чайки, который обратился к коллегии ВС разрешить привлечь бывшего судью по двум статьям: "Нарушение ПДД, повлекшее причинение легкого или среднего вреда здоровью" и "Невыполнение обязанностей из-за ДТП".

Известно, что решение Верховного суда пока не вступило в силу и может быть обжаловано в апелляционной инстанции.

Как ранее уже писала "РГ", высшая квалификационная коллегия судей РФ прекратила полномочия судьи Краснодарского гарнизонного военного суда Арсена Крикорова в феврале этого года. Имя судьи получило широкую огласку после скандального ДТП, участником которого он стал. В результате у 18-летней девушки, которая десять лет занималась тхэквондо, повреждена нога.

Само ДТП, за которое военный судья в итоге расплатился мантией, произошло еще 21 декабря 2018 года. И именно его обстоятельства оказались причиной скандала: по словам представителей семьи пострадавшей, они ждали действий или разъяснений от правоохранителей или судьи. Но якобы ничего не происходило, и тогда видео, снятое на месте ДТП, было выложено в соцсети. Этот ролик произвел в обществе эффект взрыва - его активно обсуждали. Судя по записи, снятой свидетелями, а также по их словам, судья после аварии угрожал окружающим, производил впечатление нетрезвого человека, а также показывал служебное удостоверение. Очевидцы также утверждали, что Крикоров пытался скрыться на автомобиле, но был заблокирован машинами других водителей, оказавшихся рядом. Сам же он все это опровергал.

Фото: Александр Погожев/ТАСС
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Позже Крикоров написал заявление с просьбой уволить его с поста судьи по собственному желанию.

Примерно в это же время Следственный комитет завершил проверку обстоятельств ДТП с участием этого судьи.

- Лицо, управляющее автомобилем, подлежит привлечению к уголовной ответственности за совершение преступления, по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств" (ст. 264 УК РФ), только в том случае, если его действия повлекли причинение тяжкого вреда здоровью человека либо смерть одного или более лиц, - пояснили в пресс-службе Следственного комитета России. - А пострадавшая девушка, согласно заключению судебной медицинской экспертизы, получила повреждения, которые квалифицируются как средней тяжести. Отсутствие уголовно наказуемого деяния предполагает привлечение лица, совершившего ДТП, к ответственности в рамках административного кодекса.

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