ВС разрешил привлечь к ответственности экс-судью из Краснодара

Верховный суд России разрешил правоохранительным органам привлечь к ответственности экс-судью Краснодарского военного гарнизонного суда Арсена Крикорова, который стал участником скандального ДТП, сообщает ТАСС.

Решением Верховного суда было удовлетворено представление генпрокурора России Юрия Чайки, который обратился к коллегии ВС разрешить привлечь бывшего судью по двум статьям: "Нарушение ПДД, повлекшее причинение легкого или среднего вреда здоровью" и "Невыполнение обязанностей из-за ДТП".

Известно, что решение Верховного суда пока не вступило в силу и может быть обжаловано в апелляционной инстанции.

Как ранее уже писала "РГ", высшая квалификационная коллегия судей РФ прекратила полномочия судьи Краснодарского гарнизонного военного суда Арсена Крикорова в феврале этого года. Имя судьи получило широкую огласку после скандального ДТП, участником которого он стал. В результате у 18-летней девушки, которая десять лет занималась тхэквондо, повреждена нога.

Само ДТП, за которое военный судья в итоге расплатился мантией, произошло еще 21 декабря 2018 года. И именно его обстоятельства оказались причиной скандала: по словам представителей семьи пострадавшей, они ждали действий или разъяснений от правоохранителей или судьи. Но якобы ничего не происходило, и тогда видео, снятое на месте ДТП, было выложено в соцсети. Этот ролик произвел в обществе эффект взрыва - его активно обсуждали. Судя по записи, снятой свидетелями, а также по их словам, судья после аварии угрожал окружающим, производил впечатление нетрезвого человека, а также показывал служебное удостоверение. Очевидцы также утверждали, что Крикоров пытался скрыться на автомобиле, но был заблокирован машинами других водителей, оказавшихся рядом. Сам же он все это опровергал.

Позже Крикоров написал заявление с просьбой уволить его с поста судьи по собственному желанию.

Примерно в это же время Следственный комитет завершил проверку обстоятельств ДТП с участием этого судьи.

- Лицо, управляющее автомобилем, подлежит привлечению к уголовной ответственности за совершение преступления, по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств" (ст. 264 УК РФ), только в том случае, если его действия повлекли причинение тяжкого вреда здоровью человека либо смерть одного или более лиц, - пояснили в пресс-службе Следственного комитета России. - А пострадавшая девушка, согласно заключению судебной медицинской экспертизы, получила повреждения, которые квалифицируются как средней тяжести. Отсутствие уголовно наказуемого деяния предполагает привлечение лица, совершившего ДТП, к ответственности в рамках административного кодекса.