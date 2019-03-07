На месторождении в Югре обнаружили тела двух мужчин

Тела двух мужчин были обнаружены в Сургутском районе Югры на одном из месторождений. Проверку по данному факту проводит Сургутский межрайонный следственный отдел следственного управления СК РФ.

Как сообщили в пресс-службе СК по Ханты-Мансийскому автономному округу, тела двух мужчин были обнаружены 5 марта в вагоне-бытовке, находящемся в районе 657 километра Газоконденсатопровода Западно-Сибирского месторождения. По данным ведомства, погибшие работали монтажником и сварщиком в ООО "Монолит сервис".

Видимых признаков насильственной смерти на телах мужчин не обнаружили. По одной из версий, мужчины отравились угарным газом, который образовался из-за того, что печь была растоплена полимерной оплеткой труб.

В настоящее время следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего.