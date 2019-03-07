В Екатеринбург пытались завести контрабандой партию сабель и духов

Неожиданную контрабанду задержала мобильная группа Челябинской таможни при поддержке погрануправления ФСБ по Челябинской области. В их руки попал грузовик, набитый ножами, саблями и контрафактной парфюмерией. Об этом сообщила пресс-служба Уральского таможенного управления (УТУ).

- Контрабанду везли из Киргизии в Екатеринбург. Всего было изъято более 2,5 тысячи флаконов поддельной туалетной воды известных мировых марок. Контрабандой пытались ввести и около двух тысяч единиц мечей, ножей и сабель. Контрафактная парфюмерия была изъята и передана полиции для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовного дела по статье УК "незаконное использование чужого товарного знака". Санкция по ней предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Предварительно ущерб, нанесенный правообладателям мировых брендов, составляет свыше 4 миллионов рублей.

Что же касается ножей и сабель, то экспертиза установила, что 1525 единиц являются холодным оружием, хотя владельцы груза утверждали, что это просто сувениры. Но подтверждающих это документов они не представили.

В пресс-службе УТУ уточнили, что в данный момент собираются материалы для возбуждения уголовного дела по статье УК "незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов", которые затем будут переданы по подследственности.

Подозреваемым может грозить до 8 лет тюрьмы.