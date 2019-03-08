В Волгограде трамвай сбил женщин на пешеходном переходе

В Центральном районе Волгограда прямо на пешеходном переходе трамвай сбил двух женщин. Одну из них пришлось отправить в больницу.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, столкновение произошло напротив дома №8 по улице Голубинской. Управляющий трамваем "Татра-3" 23-летний водитель не пропустил переходивших дорогу на "зебре" пешеходов.

В результате наезда одна из двух пострадавших женщин - 70-летняя волгоградка была госпитализирована.

К сожалению, ДТП на пешеходном переходе сейчас далеко не редкость. Буквально за сутки до этого 6 марта произошло сразу два наезда на пешеходов, переходивших дорогу в положенном месте.

Сначала около полудня в Ворошиловском районе города женщина-водитель на Lada Kalina наехала на 32-летнюю женщину, которая переходила улицу как и положено по пешеходному переходу. В результате пострадавшая доставлена в больницу.

А чуть позже в тот же день в Советском районе города 68-летний водитель, управляя автомашиной "ЗИЛ-45085", сбил семилетнего школьника, который переходил дорогу на разрешающий сигнал светофора. Ребенка тоже пришлось госпитализировать