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09.03.2019 05:46
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Вулкан Карымский на Камчатке выбросил пепел на три км

Текст: Дина Непомнящая

На камчатском вулкане Карымский днем 9 марта произошел перловый выброс. Высота столба - три километра.

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
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"Пепловый шлейф распространился в северо-восточном направлении на 31 километр в сторону Кроноцкого залива", - сообщили в ГУ МЧС по Камчатскому краю, ссылаясь на данные группы наблюдения за вулканической активностью "KVERT" и геофизической службы РАН.

Отмечается, что на пути пеплового облака нет населенных пунктов.

Вулкану присвоили "оранжевый" код авиационной опасности.

Спасатели порекомендовали жителям и гостям региона временно не прокладывать туристические маршруты в районе вулкана.

Справка "РГ"

Вулкан Карымский - один из самых активных вулканов Камчатского полуострова. Его высота 1486 метров. Находится в Елизовском районе, в 125 километрах к северу от Петропавловска-Камчатского. За последние 100 лет на вулкане отмечено 20 извержений, которые длились годами. В 1962-1965 годах извержение было особенно сильным.

Происшествия ЧП Стихийные бедствия Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Камчатский край
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