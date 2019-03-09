В Финском заливе со льдины спасли 97 рыбаков

Сложные метеоусловия праздничных дней заставили сотрудников МЧС и ГИБДД провести беспрецедентную операцию по спасению любителей подводного лова в акватории Финского залива. Несмотря на все предупреждения спасателей, отмечает пресс-служба городского МЧС, сегодня, когда на Петербург обрушился штормовой ветер с мокрым снегом, многие рыбаки-подледники вышли на лед, чтобы предаться любимому увлечению.

Однако коварная погода сыграла с ними злую шутку: к 16.00 часам текущего дня спасательные подразделения восемь раз привлекались для помощи рыбакам. Ситуация осложнялась тем, что из-за угрозы наводнения с раннего утра до 14.00 были закрыты затворы Комплекса защитных сооружений от наводнений (КЗС). Из-за этого своевременно прийти на помощь рыбакам экстренные службы не имели возможности.

Поэтому сотрудникам МЧС пришлось провести целую спецоперацию для спасения людей. Руководители главного управления МЧС по Санкт-Петербургу и ГУВД Санкт- Петербурга и Ленинградской области были вынуждены принять решение об объединении сил и задействовать спецтехнику ГИБДД.

В результате к петербургской дамбе прибыли экипажи эвакуаторов, которые перевезли спасательные катера на другую сторону КЗС, минуя закрытые из-за угрозы наводнения створы. На борт спасательных катеров на воздушных подушках были взяты 97 рыбаков, которых благополучно доставили на берег.

Спасатели предупреждают: прогнозы синоптиков остаются тревожными - сильный ветер в акватории Финского залива ожидается еще в течение суток, а потому ведомство МЧС призывает горожан не выходить на лед водоемов.