К тушению горящего склада в Москве привлекли вертолет

На севере Москвы вечером 10 марта произошел крупный пожар - загорелось складское здание, огонь объял его практически целиком. По данным столичного управления МЧС, площадь пожара составила около 2 тысяч квадратных метров.

В ведомстве рассказали, что сигнал о возгорании на 1-й Магистральной улице получили в 16:56, а локализовать пожар удалось в 18:27. По сообщениям СМИ, загорелся склад лакокрасочных изделий. Густой черный дым от пожара можно было видеть из разных частей города. С огнем борются как наземные пожарно-спасательные подразделения, так и пожарный вертолет Московского авиационного центра.

Судя по опубликованной Агентством городских новостей "Москва" съемке с коптера, трехэтажное здание выгорело целиком, у него обрушились перекрытия, кровля и частично стены. Сведений о пострадавших не поступало, на месте ЧП работает лаборатория МЧС.