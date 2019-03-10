Под Владимиром три человека погибли в столкновении с грузовиком

Во Владимирской области произошла авария с тремя погибшими, сообщили в УМВД по региону.

Около 13.30 в пяти километрах от Гусь-Хрустального ВАЗ-2113 под управлением 41-летней женщины оказался на полосе встречного движения, где столкнулся с КамАЗом.

В аварии погибли водительница легковушки и две ее пассажирки, 24-летняя женщина и семилетняя девочка.

- Движение на участке трассы восстановлено, на месте ДТП работают сотрудники ГИБДД - они устанавливают все обстоятельства случившегося, - рассказали в УМВД.