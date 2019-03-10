В Воронеже ограбили банк

Воронежская полиция возбудила уголовное дело об ограблении банка. По предварительным данным, похищено несколько десятков миллионов рублей.

Преступление было совершено в ночь на воскресенье, сообщение в полицию поступило в 3.00. Неизвестные через подвал проникли в отделение банка в спальном районе города и вынесли деньги.

- Точный размер ущерба устанавливается. Уголовное дело возбуждено по части 4 статьи 158 УК РФ (кража в особо крупном размере), - рассказала сотрудник пресс-службы ГУ МВД по Воронежской области Елена Подтынных.

На месте происшествия работают полицейские, он просматривают записи камер наблюдения.