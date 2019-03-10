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10.03.2019 04:39
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Камчатке вулкан Шивелуч выбросил новый столб пепла

Текст: Дина Непомнящая

Второй день продолжается пепловое извержение на камчатском вулкане Шивелуч. Утром 10 марта он выбросил столб высотой до 4,5 километра, сообщает региональный главк МЧС ссылаясь на информацию Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT) и филиала геофизической службы РАН.

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Пепловый шлейф растянулся к северо-востоку от исполина и движется к заливу Озерной. На его пути отсутствуют населенные пункты. Пеплопадов в жилых районах нет.

Накануне вулкан выбросил столб пепла на 10 километров. После этого ему присвоили "красный" код авиационной опасности. Сейчас его сменили на менее угрожающий - "оранжевый".

Отмечается, что рядом с Шивелучем не проходят международные трассы движения воздушных судов. Зарегистрированных туристических групп в районе вулкана тоже нет. Но спасатели напоминают о необходимости соблюдения правил безопасности при приближении к опасной территории.

Справка "РГ"

Вулкан Шивелуч - самый северный из действующих вулканов Камчатки. Расположен в 45 километрах от поселка Ключи Усть-Камчатского района. Его высота - 3283 метра, возраст - 60-70 тысяч лет. Давнее название - Суелич, что на языке коренных жителей означало "курящаяся гора". Является одним из самых активных вулканов полуострова.

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