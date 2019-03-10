Самогонный аппарат взорвался в омской многоэтажке

В Омске сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства инцидента, произошедшего в одном из многоквартирных домов по улице Малиновского.

Накануне в полицию позвонили жильцы многоэтажки и сообщили: стеклопакет, упавший с высоты 9-го этажа, повредил кузов припаркованного во дворе автомобиля Audi. Прибыв на место, стражи порядка выяснили, что пластиковая конструкция обрушилась из-за взрыва в квартире у 49-летнего мужчины.

- В прошлом году он установил у себя в туалете самодельный самогонный аппарат, подключенный к электросети, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Омской области. - Когда омич запустил процесс приготовления спиртосодержащей жидкости, раздался хлопок. Взрывом полностью вынесло остекление лоджии. Хозяин госпитализирован с термическими ожогами 50 процентов поверхности тела. Его соседи, к счастью, не пострадали.

Самодельный агрегат и элементы обгоревшей электропроводки полицейские изъяли. Для уточнения причины взрыва назначено пожарно-техническое исследование.