У жителя КЧР изъяли пистолет с патронами

Один из жителей города Усть-Джегута хранил у себя дома огнестрельное оружие с боеприпасами, сообщает пресс-служба МВД по Карачаево-Черкесии.

Информацию полицейские получили от 46-летней жительницы города.

По указанному ей адресу выехала следственно-оперативная группа. На месте они обнаружили пистолет, пять магазинов к нему и 62 патрона. Запрещенные предметы конфисковали.

Изъятое имущество отправили на исследование в республиканский экспертно-криминалистический центр.

По инциденту примут процессуальное решение.