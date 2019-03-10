У жителя КЧР изъяли пистолет с патронами

Один из жителей города Усть-Джегута хранил у себя дома огнестрельное оружие с боеприпасами, сообщает пресс-служба МВД по Карачаево-Черкесии.
Информацию полицейские получили от 46-летней жительницы города.
По указанному ей адресу выехала следственно-оперативная группа. На месте они обнаружили пистолет, пять магазинов к нему и 62 патрона. Запрещенные предметы конфисковали.
Изъятое имущество отправили на исследование в республиканский экспертно-криминалистический центр.
По инциденту примут процессуальное решение.