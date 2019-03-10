В Петербурге рекламный щит из-за ветра рухнул на прохожих

В Выборгском районе Петербурга двоих человек накрыл рекламный щит - конструкцию снесло порывистым ветром. Инцидент произошел в субботу, 9 марта, у станции метро "Проспект Просвещения".

Натиска стихии не выдержал рекламный щит, установленный неподалеку от дома 138 на проспекте Энгельса. В администрации Выборгского района сообщили, что в результате травмы получили двое прохожих.

- Одного из них госпитализировали, - приводит слова собеседника агентство РИА Новости.

Напомним, 9 марта в Северной столице буйствовала непогода - метель и сильный ветер. На несколько часов работу приостановил аэропорт "Пулково", также из-за возможного повышения уровне воды в Неве закрывали затворы Комплекса защитных сооружений.