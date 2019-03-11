Пушков: Россия должна приостановить эксплуатацию Boeing 737 МАХ 8

Сенатор Алексей Пушков считает, что Россия должна последовать примеру Китая, Индонезии и Великобритании и приостановить полеты Boeing той модели, которая потерпела катастрофу в Эфиопии накануне.

"Китай, Индонезия, Британия приостановили эксплуатацию Boeing 737 МАХ 8", - написал он в Twitter, добавив, что два крушения самолетов этого типа за полгода "вряд ли могут быть случайными".

"России следует последовать примеру этих стран, а не слушать ссылки на неясность причин катастроф. Жизни людей важнее доходов", - уверен парламентарий.

Пушков обратил внимание на схожесть авиакатастроф в Эфиопии и Индонезии: оба Boeing 737 Мах 8 были новыми машинами, оба потерпели крушение вскоре после взлета.

"У экспертов есть данные о наличии крупной системной проблемы у этой модели. Признано, что у этого самолета есть риск срыва в пике. Делайте выводы", - заключил он.