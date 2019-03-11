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11.03.2019 05:33
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Анна Кузнецова отреагировала на ситуацию с истощенной девочкой в Москве

Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова. Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова. Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости
Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова. Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова отреагировала на ситуацию с истощенной 5-летней девочкой, которую в воскресенье обнаружили одну в квартире Москвы.

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По словам представителей института уполномоченных по правам ребенка, сейчас детский омбудсмен выясняет все обстоятельства случившегося. Девочка находится в больнице, медики оказывают ей необходимую помощь, говорится в Facebook.

Ранее уполномоченный по правам ребенка в Москве Евгений Бунимович взял под личный контроль ситуацию со здоровьем и социальными навыками ребенка.

Напомним, пятилетняя Люба провела несколько дней в одиночестве в заваленной мусором квартире на Ленинградском шоссе, пока соседи не вызвали полицию из-за детского плача. Ребенок был госпитализирован в реанимацию - у девочки диагностированы анорексия и гнойный отит. На шее у Любы вросло в кожу украшение, которое поначалу было принято за провод. Ребенок не приспособлен к общению с людьми.

Следователи уже задержали и допрашивают мать. Возбуждено дело по статье "покушение на убийство".

Происшествия Правосудие Следствие Общество Семья и дети Президент Уполномоченный по правам ребенка Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
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