Анна Кузнецова отреагировала на ситуацию с истощенной девочкой в Москве

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова отреагировала на ситуацию с истощенной 5-летней девочкой, которую в воскресенье обнаружили одну в квартире Москвы.

По словам представителей института уполномоченных по правам ребенка, сейчас детский омбудсмен выясняет все обстоятельства случившегося. Девочка находится в больнице, медики оказывают ей необходимую помощь, говорится в Facebook.

Ранее уполномоченный по правам ребенка в Москве Евгений Бунимович взял под личный контроль ситуацию со здоровьем и социальными навыками ребенка.

Напомним, пятилетняя Люба провела несколько дней в одиночестве в заваленной мусором квартире на Ленинградском шоссе, пока соседи не вызвали полицию из-за детского плача. Ребенок был госпитализирован в реанимацию - у девочки диагностированы анорексия и гнойный отит. На шее у Любы вросло в кожу украшение, которое поначалу было принято за провод. Ребенок не приспособлен к общению с людьми.

Следователи уже задержали и допрашивают мать. Возбуждено дело по статье "покушение на убийство".