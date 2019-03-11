У жителя Костромы нашли полкило амфетамина и арсенал боеприпасов

Полиция в Костроме во время обыска в квартире местного жителя нашла почти полкилограмма амфетамина и боеприпасы, сообщает региональное УМВД.

Силовики в Костроме перекрыли канал поставок сильнодействующих наркотиков. По данным УМВД, ведомство получило оперативную информацию о том, что 31-летний костромич хранит у себя запрещенные вещества.

Когда полицейские нагрянули к подозреваемому с обыском, то обнаружили в квартире амфетамин общей массой 449,5 грамма. По версии следствия, продажей запрещенных веществ молодой мужчина занимался с конца 2018 года, общаясь с потребителями через зашифрованный интернет-сайт.

- Информацию об оптовых партиях амфетамина он получал от своих работодателей через интернет. Затем он фасовал товар на более мелкие дозы и продавал уже в розницу, сообщая потребителям адреса тайников, - рассказали в УМВД.

За незаконную торговлю наркотиками против костромича возбудили дело по ч.2 ст.228 УК РФ. Наказание может составить до десяти лет заключения.

Помимо наркотиков в квартире подозреваемого полицейские нашли пять патронов калибра 5,45 мм и магазин к автомату Калашникова. Боеприпасы направлены на экспертизу. Если арсенал окажется настоящим, владельцу грозит возбуждение еще одного уголовного дела.