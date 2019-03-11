В Москве школьник нашел в спальне мертвых родителей

Московский школьник обнаружил в квартире погибших домочадцев - маму и ее гражданского супруга.

Как сообщили в пресс-службе ГСУ СК столицы, трагедия произошла в квартире на улице Красного Маяка. Дома в этот момент был 9-летний мальчик. Зайдя в родительскую спальню, он обнаружил супругов мертвыми.

На место происшествия немедленно прибыла следственно-оперативная группа. Никаких видимых следов убийства на телах эксперты не нашли. Теперь причины смерти будут выяснять при более детальном исследовании. Если выяснится, что смерть носит криминальный характер, СК возбудит уголовное дело.