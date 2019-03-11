На Камчатке вулкан Шивелуч выбросил пепел на 4,7 км

Третий день продолжается пепловое извержение на камчатском вулкане Шивелуч. Днем 11 марта он выбросил очередной столб высотой до 4,7 километра.

"С учетом направления ветра пепловый шлейф распространился в восточном - юго-восточном направлении от вулкана", - сообщает региональный главк МЧС со ссылкой на данные Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT) и краевого филиала геофизической службы РАН.

Облако пепла движется в сторону поселка Усть-Камчатск. Но пока пеплопадов в населенных пунктах нет.

Напомним, в субботу Шивелуч выбросил столб пепла на 10 километров. После этого ему присвоили "красный" код авиационной опасности. В воскресенье извержение продолжилось. Высота нового столба достигла 4,5 километра. Но код сменили на менее опасный - "оранжевый". Сейчас вулкану вновь присвоен "красный" код.

В этом районе не проходят международные трассы движения воздушных судов. Туристических групп не зарегистрировано.

Справка "РГ"



Вулкан Шивелуч - самый северный из действующих вулканов Камчатки. Расположен в 45 километрах от поселка Ключи Усть-Камчатского района. Его высота - 3283 метра, возраст - 60-70 тысяч лет. Давнее название - Суелич, что на языке коренных жителей означало "курящаяся гора". Является одним из самых активных вулканов полуострова.