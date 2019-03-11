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11.03.2019 04:43
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Камчатке вулкан Шивелуч выбросил пепел на 4,7 км

Текст: Дина Непомнящая

Третий день продолжается пепловое извержение на камчатском вулкане Шивелуч. Днем 11 марта он выбросил очередной столб высотой до 4,7 километра.

"С учетом направления ветра пепловый шлейф распространился в восточном - юго-восточном направлении от вулкана", - сообщает региональный главк МЧС со ссылкой на данные Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT) и краевого филиала геофизической службы РАН.

Фото: Александр Пирагис/РИА Новости
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Облако пепла движется в сторону поселка Усть-Камчатск. Но пока пеплопадов в населенных пунктах нет.

Напомним, в субботу Шивелуч выбросил столб пепла на 10 километров. После этого ему присвоили "красный" код авиационной опасности. В воскресенье извержение продолжилось. Высота нового столба достигла 4,5 километра. Но код сменили на менее опасный - "оранжевый". Сейчас вулкану вновь присвоен "красный" код.

В этом районе не проходят международные трассы движения воздушных судов. Туристических групп не зарегистрировано.

Справка "РГ"

Вулкан Шивелуч - самый северный из действующих вулканов Камчатки. Расположен в 45 километрах от поселка Ключи Усть-Камчатского района. Его высота - 3283 метра, возраст - 60-70 тысяч лет. Давнее название - Суелич, что на языке коренных жителей означало "курящаяся гора". Является одним из самых активных вулканов полуострова.

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