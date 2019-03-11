На трассе во Владивостоке опрокинулся военный автомобиль "Панцирь-С1"

На автомобильной трассе Седанка - Патрокл во Владивостоке опрокинулся шедший от острова Русского военный автомобиль, предположительно "Панцирь-С1", сообщает РИА Новости.
Начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту Николай Воскресенский подтвердил агентству факт ДТП и отметил, что военнослужащие в аварии не пострадали.
"В ближайшее время автомобиль будет доставлен в пункт постоянной дислокации", - сказал Воскресенский.
В краевом управлении МВД заявили, что на трассе остров Русский - бухта Патрокл в районе развязки в сторону бухты ввели ограничение движения.
"Транспортное средство полностью блокировало движение в сторону бухты Патрокл и далее по объездной трассе в направлении Седанки. На месте происшествия работает наряд дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции", - говорится в сообщении.
Падая, машина повредила разделительные леера.
Two injured after Russian modern Pantsir missile system crash in Vladivostokhttps://t.co/WwIVkuReMu pic.twitter.com/d8rzkFYJVf— Defence blog (@Defence_blog) 11 марта 2019 г.