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11.03.2019,  
10:42
Текст:  Ольга Журман

На трассе во Владивостоке опрокинулся военный автомобиль "Панцирь-С1"

Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости
Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости

На автомобильной трассе Седанка - Патрокл во Владивостоке опрокинулся шедший от острова Русского военный автомобиль, предположительно "Панцирь-С1", сообщает РИА Новости.

Начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту Николай Воскресенский подтвердил агентству факт ДТП и отметил, что военнослужащие в аварии не пострадали.

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"В ближайшее время автомобиль будет доставлен в пункт постоянной дислокации", - сказал Воскресенский.

В краевом управлении МВД заявили, что на трассе остров Русский - бухта Патрокл в районе развязки в сторону бухты ввели ограничение движения.

"Транспортное средство полностью блокировало движение в сторону бухты Патрокл и далее по объездной трассе в направлении Седанки. На месте происшествия работает наряд дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции", - говорится в сообщении.

Падая, машина повредила разделительные леера.

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