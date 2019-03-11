Появилось видео с места аварии ЗРК "Панцирь-С1" во Владивостоке

В интернете появилось видео с места ДТП, в котором пострадал передвижной зенитно-ракетный комплекс "Панцирь-С1". На кадрах можно разглядеть, что грузовик с ракетной установкой лежит в кювете автодороги Седанка - Патрокл недалеко от острова Русский.

По стечению обстоятельств автомобильная авария, как сообщил представитель Тихоокеанского флота Николай Воскресенский, обошлась без жертв среди военнослужащих.

В другом ролике показана ликвидация последствий ДТП. В ней задействовано семь единиц военной и специальной техники. С помощью подъемного крана грузовик с комплексом "Панцирь-С1" был погружен на тяжелый тягач и доставлен в пункт постоянной дислокации.

Отметим, что "Панцирь-С1" представляет собой зенитный ракетно-пушечный комплекс малого радиуса действия. Его можно разместить на гусеничном шасси или в кузове обычного грузовика или автомобильного прицепа. Противовоздушная оборона осуществляется автоматическими пушками и управляемыми ракетами с радиокомандным наведением с инфракрасным и радиолокационным слежением. Особенность комплекса "Панцирь-С1" состоит в совмещении многоканальной системы захвата и сопровождения целей с ракетно-артиллерийским вооружением, создающей непрерывную зону перехвата цели по высоте до 15 километров и дальности - 20 километров.

Комплексы "Панцирь С-1" неоднократно применялись в Сирии. С их помощью российские и сирийские военные уничтожили 50 ракет и 16-ти беспилотных летательных аппаратов.