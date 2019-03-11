В Приморье неизвестные разрушили памятник на могиле ветерана войны

В Приморье полицейские проверяют информацию о том, что в селе Родниковое Кировского района неизвестные разрушили памятники на могилах на местном кладбище. Среди прочих, по имеющимся данным, пострадал памятник на могиле ветерана Великой Отечественной войны, сообщает РИА Новости со ссылкой на слова представителя пресс-службы краевого Управления МВД России.

Как отметили в ведомстве, в настоящее время полицейские устанавливают личности участников инцидента и обстоятельства происшествия.

"Проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством РФ", - сказал сотрудник пресс-службы.

Полицейские просят местных жителей, которые могли стать свидетелями происшествия или имеют какую-либо информацию, обратиться в органы правопорядка.