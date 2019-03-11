СК проверит историю о подмене детей в саратовском роддоме 29 лет назад

История о подмене новорожденной девочки в роддоме Саратовской области, рассказанная телевидением, заинтересовала СК. Ведомство начало доследственную проверку по данному факту.

Об этом сообщил в понедельник Следственный комитет РФ по региону. Вызвавшая широкий общественный резонанс передача была показана одиннадцатого марта одним из федеральных каналов. В ней шла речь о семье, проживающей в саратовском поселке Мокроус.

- Из содержания телесюжета следует, что супруги, воспитавшие дочь, предполагают, что она не является их ребенком, так как 29 лет назад ее подменили в роддоме. Проведенная организаторами программы экспертиза подтвердила, что женщина, которая записана дочерью указанной супружеской пары, в действительности не является их биологическим ребенком, - пояснили в СУ СК РФ по Саратовской области.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. В частности, будет истребована медицинская и другая документация, опрошен персонал медучреждения. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.