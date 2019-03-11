В Перми отчим жестко избил пасынка и запер его на балконе

В полицию обратилась жительница Перми, по словам которой мужчина, проживающий в соседней квартире, ведет себя неадекватно, при этом из квартиры постоянно слышится плач ребенка.

Как пояснили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю, по указанному адресу незамедлительно прибыл наряд Росгвардии. Полицейские обнаружили на балконе плачущего двухлетнего ребенка со следами побоев.

Отчим малыша находился в состоянии алкогольного опьянения, он доставлен в дежурную часть.

По факту умышленного причинения вреда здоровью ребенка возбуждено уголовное дело по статье 115 УК РФ (причинение вреда здоровью).