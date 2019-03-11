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11.03.2019 09:23
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Красноярском крае сотрудница банка похитила 13 миллионов рублей

Текст: Алексей Бондарев

В Зеленогорске суд признал виновной бывшую работницу одного из крупных банков, которая похитила более 13 миллионов рублей. Как сообщает пресс-служба краевой прокуратуры, 32-летняя женщина оформляла кредиты на ничего не подозревавших клиентов, а деньги забирала себе.

Фото: depositphotos.com
В Москве сотрудница банка оформляла кредиты без согласия клиентов

"Она имела доступ к информации о клиентах, имеющих положительную кредитную историю. В течение 2015-2018 года оформила 59 индивидуальных договоров потребительского кредита на клиентов без их ведома и участия", - заявили в прокуратуре.

Зеленогорский городской суд приговорил бывшего работника банка к 1 году 3 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Подсудимая быда взята под стражу в зале суда. Также суд взыскал с нее ущерб в размере 8,3 миллионов рублей.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Красноярский край
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