В Новосибирске задержали замначальника железнодорожной станции

В Новосибирске возбуждено уголовное дело в отношении заместителя начальника по грузовой и коммерческой работе железнодорожной станции Новосибирск-Западный. Как рассказали в Западно-Сибирском следственном управлении на транспорте СКР, речь идет о получении взятки в крупном размере.

По материалам следствия, еще в 2015 году подозреваемый предложил представителю одной из коммерческих компаний передать ему деньги в обмен на ускорение маневренных действий с определенным железнодорожным составом. Кроме того, взяточник обещал закрыть глаза на нарушение представителями этой фирмы при погрузке металлического лома в вагоны.

Такое "сотрудничество" продолжалось в течение 2,5 лет - за это время подозреваемый, как предполагают следователи, получил порядка 214 тысяч рублей. По ходатайству следователя и решению суда он помещен под стражу.