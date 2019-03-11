В Дагестане из больницы выписали всех отравившихся детсадовцев

Все госпитализированные после отравления в детском саду в Дагестане дети выписаны из стационара. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию Магарамкентского района, в котором случилось ЧП.

Напомним, 22 ребенка и двое взрослых отравились в детсаду села Советское. После приема пищи они почувствовали недомогание и были доставлены в больницу.

Возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ - "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей". Дошкольное учреждение закрыто до окончания проверок.