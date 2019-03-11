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11.03.2019 11:47
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Челябинске проверят видео с грубыми полицейскими

Текст: Михаил Пинкус (Челябинск)

В Челябинске организована проверка по факту появившегося в соцсетях видео, где мужчины в форме сотрудников полиции вступают в словесную перепалку с прохожими. Из содержания минутного ролика непонятна ни причина конфликта, ни место происшествия, сообщили в понедельник в ГУ МВД региона.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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- По размещенному в Сети интернет видео организована проверка, - сообщили в пресс-службе полицейского главка региона. - Устанавливается место происшествия и личности участников инцидента. Как-то прокомментировать ситуацию мы сможем только после изучения всех обстоятельств происшествия.

На видео с трудом можно разглядеть мужчину в форме полицейского без головного убора, который наскакивает на прохожего, используя при этом ненормативную лексику. При выяснении отношений присутствует еще один полицейский, который предлагает очевидцу прекратить съемку инцидента на мобильный телефон. Когда стража порядка спросили, на каком основании тот запрещает съемку, полицейский ответил: "Google вам в помощь".

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область Челябинск
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