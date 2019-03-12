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12.03.2019 12:29
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Челябинец не смог улететь в Израиль из-за долга в 139 млн рублей

Текст: Юлия Мякишева

Жителю Челябинска ограничили право выезда за рубеж из-за многомиллионного долга.

В отношении мужчины с 2015 года ведется исполнительное производство на 164 миллиона рублей. Взыскателями выступают юридические лица и кредитное учреждение. Об этом сообщает пресс-служба УФССП РФ по Челябинской области. За время производства приставы взыскали 25 миллионов рублей, мужчина должен еще 139 миллионов.

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В начале года приставы приходили к должнику домой для определения его имущественного положения. Мужчину ознакомили с документами и рассказали, что выехать за пределы страны до погашения долга он не сможет.

Тем не менее, 8 марта он попытался отправиться в Израиль. Когда его остановили на паспортном контроле аэропорта и объяснили, что его имя находится в стоп-листе, мужчина начал громко возмущаться и говорить, что он гражданин Израиля и службы правопорядка не имеют никакого права запрещать ему вернуться на родину.

Как отметили в службе судебных приставов, никакого имущества у челябинца-израильтянина нет. Было нежилое помещение в Советском районе Челябинска, которое передали в залог банку, и участок в поселке Кременкуль, который продали на торгах.

Приставы напоминают, что вправе ограничить выезд за рубеж гражданам с долгом от 30 тысяч рублей.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Экономика Финансы Долги и кредиты Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область Челябинск Полномочия судебных приставов
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