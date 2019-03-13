Дело о гибели 93-летнего героя войны передадут в СК

Следственный комитет займется расследованием гибели 93-летнего героя Великой Отечественной войны в Московской области. Грабителям, зверски избившим фронтовика, вскоре предъявят обвинение.

Новость о смерти Анатолия Борисовича, который в годы войны сражался на 2-м Украинском фронте, потрясла не только Подольск, но и весь регион. Пожилой мужчина скончался в больнице, врачи с 6 марта боролись за его жизнь. Экспертиза показала, что герой-фронтовик скончался из-за избиения. Недавно двое преступников ворвались в его дом и напали на пенсионера ради денег и медалей.

Как уже писала "РГ", двоих подозреваемых 25 и 27 лет задержали полицейские. Следствие считает, что они внесли из дома ветерана миллион рублей и фронтовые награды. Часть из них была обнаружена в московских ломбардах. Первоначально предполагаемым преступникам предъявили обвинение в грабеже. Но когда через два дня после нападения мужчина умер в больнице, дело возбудили уже по более тяжкой статье. По ней отморозков могут посадить на 15 лет.

Администрация Подольска окажет всю необходимую помощь семье Анатолия Борисовича. Он был одним из самых уважаемых жителей города. За подвиги во время войны его наградили орденами Красной Звезды, Отечественной войны II степени и десятками медалей, в том числе, "За Победу над Германией". После войны он учился в Бауманке и потом работал в Климовске инженером. Анатолий Борисович - автор десятков изобретений, предназначенных для выпуска высокоточного оружия.

