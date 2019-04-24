Через КПП Манчжурия проходят 35 грузовых маршрутов "Китай-Европа"

Как сообщает информслужба мобильного приложения "Россия-Китай: главное" , согласно статистическому отчету КПП Манчжурия, опубликованному 22 апреля, в настоящее время через этот КПП проходит 35 грузовых железнодорожных контейнерных маршрутов "Китай-Европа".

Грузовые поезда из более чем 60 городов Китая следуют в 28 городов из 11 стран мира. Фото: предоставлено Медиакорпорацией Китая

Поезда по этим маршрутам направляются из более чем 60 городов Китая, включая Сучжоу, Далянь, Шэньян, Харбин и др. Они следуют в 28 городов 11 стран мира - Россию, Беларусь, Польшу, Чехию, Нидерланды, Латвию и другие.

С целью обеспечения своевременной доставки грузов на Маньчжурской таможне открыли "зеленый коридор" для прохождения поездов "Китай-Европа", благодаря чему время таможенной проверки сократилось до 3 часов. С января по март 2019 года через КПП Маньчжурия прошло более 483 грузовых поездов по маршруту "Китай-Европа", что на 40 процентов больше, по сравнению с тем же периодом прошлого года.