Минфин разместил ОФЗ почти на 59 млрд рублей

Минфин не смог повторить успех размещений облигаций федерального займа (ОФЗ), продав на недельных аукционах 24 апреля бумаг только на 58,988 миллиарда рублей, следует из сообщений ведомства.

На первом аукционе Минфин предлагал инвесторам выпуск новых 11-летних ОФЗ с погашением в апреле 2030 года. Объем спроса инвесторов на него составил почти 40 миллиардов рублей, однако продать удалось бумаг лишь на 4,601 миллиарда. Средневзвешенная доходность выпуска составила 8,4 процента годовых.

На втором аукционе министерство предлагало 5-летние ОФЗ с погашением в июле 2024 года. Он оказался намного удачнее: при спросе 91,83 миллиарда рублей Минфин продал бумаг на 54,387 миллиарда рублей. Средневзвешенная доходность выпуска - 8,13 процента годовых.

Неделю назад Минфин продал ОФЗ более чем на 124 миллиарда рублей. Результаты размещения позапрошлой недели стали рекордными, составив 137,14 миллиарда рублей.

Всего в апреле Минфин реализовал госдолга на 403,8 миллиарда рублей при плане размещений во втором квартале в 600 миллиардов. План по займам на первый квартал в 450 миллиардов Минфин перевыполнил на 64 миллиарда рублей.