Осужденных обяжут возмещать издержки за работу госзащитника

Возмещение издержек государства за работу госзащитника в уголовном процессе может стать обязательным условием для получения наказания, не связанного с лишением свободы, условного осуждения или при условно-досрочном освобождении.

Комиссия правительства по законопроектной деятельности одобрила разработанные Министерством юстиции поправки в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы. Они направленны на максимальное возмещение расходов федерального бюджета, связанных с оплатой труда назначенных государственных защитников.

Предполагается, что в случае невозврата осужденным расходов, которые государство понесло на оплату назначенного следствием или судом адвоката, суд может принять решение об отмене условного осуждения и исполнении наказания или продлить испытательный срок, либо отказать в условно-досрочном освобождении.

Поправки касаются только издержек по процессам, в которых судебное решение вступило в законную силу. При этом расходы на госзащитника не будут взыскиваться с гражданина при его имущественной несостоятельности. Это положение исключит дискриминацию между осужденными по имущественному признаку.

Законопроект передан на рассмотрение на заседании правительства.