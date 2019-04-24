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Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Глава КНДР отправился на бронепоезде в Россию

Ким Чен Ын отправляется в Россию. Фото: KCNA / via REUTERS ATTENTION EDITORS Ким Чен Ын отправляется в Россию. Фото: KCNA / via REUTERS ATTENTION EDITORS
Ким Чен Ын отправляется в Россию. Фото: KCNA / via REUTERS ATTENTION EDITORS

Северокорейский лидер Ким Чен Ын выехал в Россию на своем бронепоезде. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи. Во Владивостоке 25 апреля у него запланирована встреча с российским президентом Владимиром Путиным. Дорога займет у руководителя КНДР не менее 20 часов.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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Это будет первый визит Ким Чен Ына в Россию с тех пор, как он руководит Северной Кореей. Также это будет первый контакт российского президента с Ким Чен Ыном. В центре внимания переговоров - политико-дипломатическое решение ядерной проблемы Корейского полуострова. Стороны также обменяются мнениями по двустороннему сотрудничеству в политической, экономической, гуманитарной и культурной сфере.

Ким Чен Ын попытается заручиться поддержкой своих планов экономического развития, поскольку срыв второго саммита США-КНДР в Ханое в феврале этого года этого завел в тупик северокорейские переговоры с Вашингтоном по поводу снятия санкций, которых добивался Пхеньян.

Ранее во Владивосток был доставлен самолетом бронированный лимузин Ким Чен Ына. В столицу Дальнего Востока уже приехала сестра северокорейского лидера Ким Ё Чжон.

Ким Чен Ын пересечет российскую границу в районе станции Хасан на юге Приморья. Станцию подготовили к встрече лидера КНДР. Там его поприветствуют девушки в русских национальных костюмах и предложат гостю каравай. Далее северокорейский лидер проследует во Владивосток через Уссурийск.

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