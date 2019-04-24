Музыканты из Чехии впервые выступят на фестивале "Амурские волны"

С 27 мая по 2 июня в Хабаровске в восьмой раз пройдет Международный военно-музыкальный фестиваль "Амурские волны". Впервые его участниками станут духовой ансамбль "Дольнемчанка" из Чешской Республики и военный оркестр штаба Уральского округа войск национальной гвардии РФ из Екатеринбурга.

В третий раз на фестиваль приедут любимцы хабаровской публики - сводный кельтский оркестр волынщиков и барабанщиков из Евросоюза. Новые программы привезут ансамбль Московского военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта Валерия Халилова и Центральный военный оркестр Минобороны РФ под руководством заслуженного артиста РФ, полковника Сергея Дурыгина.

По традиции в дни фестиваля пройдут дефиле-представления военных оркестров в "Платинум Арене", марш-парад по центральной улице Хабаровска и концертные выступления коллективов на открытой сцене на Комсомольской площади. Будет, конечно, и два больших плац-концерта у Спасо-Преображенского кафедрального собора, которые завершатся большим фейерверком.

Хабаровчане - любители классической музыки - вновь услышат виртуозную игру известного пианиста Сергея Тарасова. Почетный гость фестиваля, победитель международных конкурсов, профессор Кеменского университета выступит на сцене краевой филармонии с симфоническим образцово-показательным оркестром войск Национальной гвардии РФ и Дальневосточным симфоническим оркестром.

Справка "РГ"



Международный фестиваль "Амурские волны" проводится при поддержке правительства Хабаровского края, администрации Хабаровска и Министерства обороны РФ.