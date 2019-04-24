Центр Нижнего Новгорода встал в пробке из-за крупного ДТП

Сегодня около 17.00 на Зеленском съезде в Нижнем Новгороде произошло крупное ДТП, сообщили "РГ" в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Иномарка, двигаясь в сторону площади Минина и Пожарского, выехала на встречную полосу и столкнулась с микроавтобусом и маршрутным такси. В результате пострадали три пассажира микроавтобуса. Им потребовалась госпитализация.

Па факту ДТП проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Из-за аварии движение по Зеленскому съезду затруднено. Согласно сервису Яндекс.Пробки, автомобили на данном участке двигаются со скоростью 3-5 километров в час. Также затруднено движение на всех прилегающих улицах.