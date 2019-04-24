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Рубрика: В мире

США построят ледоколы среднего и тяжелого класса для Береговой охраны

В США построят ледокол тяжелого класса для Береговой охраны, контракт объемом почти 746 миллионов долларов получила компания из штата Миссисипи. Об этом сообщили в Пентагоне, уточнив, что в рамках программы Polar Security Cutter (PSC) планируется построить три ледокола среднего и тяжелого класса, которые сменят два устаревших судна.

Фото: USCG / wikimedia.org
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"Миссия PSC будет заключаться в обеспечении постоянного доступа к обоим полярным регионам и поддержке экономических, торговых, морских и национальных потребностей безопасности страны", - цитирует РИА Новости сообщение минобороны США.

Первый ледокол будет построен до июня 2024 года, два остальных - к ноябрю 2027 года. Их общая стоимость оценивается в 1,9 миллиарда долларов. Несмотря на то, что Береговая охрана подчиняется министерству внутренней безопасности, строительство финансируется из бюджета ВМС США.

Ранее Береговая охрана США обнародовала свою стратегию в Арктике. В документе отмечалось, что Вашингтону предстоит противостоять в этом регионе России и Китаю. Однако в Береговой охране заявили о готовности к мирному сотрудничеству.

В конце прошлого года американский портал Business Insider отмечал, что в борьбе за Арктику США испытывают большие проблемы. Главная из них - нехватка ледоколов, которая особенно заметна на фоне России. Издание отмечает, что Москва имеет десятки ледоколов, а у США их всего два.

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